Courteney Cox ha ricreato una divertente scena di Friends realizzando un video in cui ironizza sugli effetti dell’umidità di Miami sui suoi capelli.

L’interprete di Monica Geller appare infatti con la piega perfetta mentre sta per aprire la porta di una terrazza e dice che adora Miami. Quando esce all’esterno, tuttavia, i suoi capelli sono ricci e sfuggiti al suo controllo. Courteney ha quindi usato l’audio della scena della sitcom in cui Monica esclama che l’umidità è la causa della situazione disastrosa dei suoi capelli.

La sequenza è presente nella stagione 9 ed è tratta dalla puntata in cui i protagonisti si trovano alle Barbados. Monica deve fare i conti con la sua chioma voluminosa, venendo più volte presa in giro per il progressivo peggioramento della situazione, fino a quando decide di reagire urlando che è l’umidità a causarle tutti quei problemi.

Non è la prima volta che l’attrice ironizza sulla situazione dei suoi capelli: a gennaio aveva condiviso un altro post in cui era circondata da persone che indossavano delle felpe con le foto dei suoi look “peggiori”.

