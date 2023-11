Nella seconda stagione di Friends, nella tredicesima puntata intitolata in originale The One After the Superbowl (Part II) e Il grande Marcel (2a parte) dalle nostre parti, compare, come guest star nei panni di sé stesso, anche Jean-Claude Van Damme.

Nell’episodio in questione, Rachel (Jennifer Aniston) e Monica (Courtney Cox) si prendono entrambe una cotta per l’attore, che si trova a New York per le riprese di un film. Inizialmente Monica è troppo timida e non riesce a chiedergli un appuntamento e fra le due comincia una “piccola faida” sul chi dovrebbe uscire con lui.

Riflettendo sulla sua comparsata in Friends, Jean-Claude Van Damme spiega di vergognarsi un po’ della cosa. Al New York Post ha rivelato:

La mia recitazione è davvero pessima. Sembravo proprio una macchietta. Ho recitato in stile “Ehi, ragazze”… Ho vergogna di me stesso. Ero sul set e quelle ragazze arrivano e mi baciano, mi baciano sulle labbra. Non sapevo cosa fare, come fare… È stato strano. Erano molto gentili.

Jean-Claude Van Damme ammette inoltre che, all’epoca, non conosceva per nulla Friends:

Quando sono andato sul set dello show, vedo quelle due bellissime ragazze che mi dicono che quella era la serie più di successo al mondo in quel momento. Per questo sono stato molto contento. Il mio agente mi aveva detto “Devi fare un episodio con loro, interpreterai questo tizio”.

A prescindere dalla vergogna provata per la sua pessima recitazione, la star belga ammette di avere un “bellissimo ricordo” di quell’esperienza:

È stata un’esperienza incredibile perché erano tutti molto aperti visto che lavoravano a Friends tutti i giorni. Per loro, era come se io fossi entrato in un luogo in cui tutto funzionava come un motore perfettamente oliato. Era stupefacente.

Trovate tutte le informazioni e ultime notizie su Friends nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: New York Post