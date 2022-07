La co-creatrice di Friends, Marta Kauffman, ha compiuto una donazione alla Brandeis University, sostenendo di essere dispiaciuta per non essersi accorta per anni del suo razzismo sistemico.

La sceneggiatrice e produttrice ha dato 4 milioni di dollari per stabilire una cattedra presso il Dipartimento di Studi Africani e Afroamericani.

Kauffman ha dichiarato:

Mi ci è voluto molto tempo per iniziare a capire come avessi internalizzato il razzismo sistemico. Sto lavorando davvero duramente per diventare un’alleata, un’anti-razzista. E questo mi è sembrato un modo con cui potevo partecipare nella conversazione dalla prospettiva di una donna bianca.

La serie cult che Marta aveva ideato con David Crane da tempo viene criticata per la sua mancanza di diversità e per situazioni che, a distanza di anni, vengono considerate controverse dal punto di vista dei rapporti tra uomini e donne e per la rappresentazione dei personaggi omosessuali.

Marta Kauffman, intervistata dal Los Angeles Times, ha spiegato:

Dopo quanto accaduto a George Floyd ho iniziato a lottare con il fatto che ero coinvolta nel razzismo sistemico in modi di cui non ero mai stata consapevole. Quello è stato realmente il momento in cui ho iniziato a esaminare i modi in cui avevo partecipato. Sapevo che avevo bisogno di cambiare direzione. Ho imparato molto negli ultimi 20 anni. Ammettere e accettare la colpa non è facile. Guardarsi in uno speccio è doloroso. Sono imbarazzata dal fatto che non capissi la verità 25 anni fa.

Marta ha proseguito:

Sento di essere finalmente in grado di fare un po’ di differenza nella conversazione. Devo dire che, dopo aver accettato di fare questa donazione e quando ho iniziato a smettere di sudare, non mi ha liberata ma mi ha tirata su il morale. Ma fino a quando nella mia prossima produzione non potrò fare la cosa giusta, non sarà ancora finita. Voglio assicurarmi da ora in poi che in ogni produzione che realizzo sarò consapevole dell’importanza di assumere persone di colore e provare attivamente a coinvolgere giovani autori di colore. Voglio sapere che mi comporterà in modo diverso da ora in poi. E poi mi sentirò più leggera.

Fonte: Deadline