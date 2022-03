, interprete di, ha svelato che sarebbe felice di vedere undella serie cultcon un cast totalmente nuovo.L’attrice, recentemente, ha partecipato alla storica reunion del cast realizzata per HBO Max accanto alle altre star Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Durante l’incontro l’attrice aveva persino avuto modo di cantare la famosa hit di Phoebe “Gatto rognoso” e, insieme agli amici e colleghi, aveva condiviso molti aneddoti e ricordi degli anni trascorsi sul set.

In un’intervista rilasciata a Where Is The Buzz, Lisa ha condiviso la sua opinione riguardante la possibile produzione di un reboot con un cast totalmente nuovo:

Mi piacerebbe. Mi piacerebbe scoprire come è, come sarebbe la nuova versione di Friends. Mi piacerebbe davvero vedere cosa diventerebbe.

Kudrow, tuttavia, ha sottolineato che pensa sia improbabile che i creatori degli show potrebbero essere coinvolti, e che lei o altri membri del cast originale possano ritornare sul set per affrontare nuove disavventure, amori e problemi al Central Perk.

Il progetto potrebbe quindi seguire l’esempio di Bel-Air o Saved by the Bell, pur dovendo però fare i conti con l’assenza delle star.

Che ne pensate? Vorreste vedere, come Lisa Kudrow, un reboot di Friends?

