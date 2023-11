In un episodio della stagione 5 di Friends, intitolato Tutti insieme a Las Vegas (1ª parte), Lisa Cash appare come assistente di volo che incontra Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston). Originariamente, però, l’attrice, come rivelato da lei stessa un’intervista co TMZ dedicata all’attore scomparso, era stata scritturata per un personaggio completamente diverso, con cui Chandler (Matthew Perry) avrebbe tradito l’amata Monica. Proprio l’intervento dell’attore, recentemente scomparso, ha fatto sì che il copione fosse modificato prima delle riprese e quel passaggio eliminato. Ecco come sono andate le cose:

Sono arrivata come guest star ed ero super entusiasta. La scena era quella di Chandler e Monica che litigavano a Las Vegas perché lei ha pranzato con Richard [sua vecchia fiamma]. Inizialmente, nel nostro copione, Chandler va nella stanza d’albergo, ordina il servizio in camera e io, come impiegata dell’albergo, glielo porto. Finiamo per parlare, ridere e legare, e Chandler finisce per tradire Monica con il mio personaggio. Avevamo fatto le prove e tutto il resto. Il giorno prima di girare davanti a un pubblico dal vivo, mi è stato detto che Perry è andato dagli sceneggiatori e ha detto che il pubblico non avrebbe mai perdonato [Chandler] per aver tradito Monica. Probabilmente aveva ragione! Questo avrebbe cambiato forse il corso dello show e il suo personaggio.

Ricordando l’esperienza sul set con Perry, Cash commenta:

Mi sono trovata benissimo Era così simpatico e accogliente e mi ha fatto sentire a mio agio. Mi sono divertita molto. È stato molto divertente e facile fare la scena con lui.

Trovate tutte le informazioni e ultime notizie su Friends nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’intervento di Matthew Perry sul copione di Friends? Lasciate un commento!

FONTE: TMZ