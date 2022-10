Matthew Perry ha svelato che è stata Jennifer Aniston la prima persona a cercare di aiutarlo con i suoi problemi di alcolismo durante gli anni in cui era impegnato a lavorare sul set di Friends.

L’interprete di Chandler nella serie cult, intervistato da Diane Sawyer per ABC, ha spiegato che è stata “Jenny” ad affrontarlo per parlare del suo problema dicendogli “Sappiamo che stai bevendo troppo”.

Perry ha poi aggiunto che l’amica e collega non l’ha abbandonato durante i suoi tentativi di restare sobrio:

Immaginate che momento spaventoso è stato. Lei è stata quella che mi è stata più vicino. Le sono realmente grato per tutto quello che ha fatto.

L’attore, pochi giorni fa, ha dichiarato che durante le riprese di Friends era nelle prime fasi della sua lotta contro l’alcolismo e che il problema è peggiorato nel tempo. Come racconta anche nella sua autobiografia, intitolata Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir, la situazione si è aggravata sempre di più e quattro anni fa, anche a causa dell’abuso di farmaci, ha avuto una lacerazione al colon che gli ha quasi fatto perdere la vita. Matthew ha ammesso davanti ai microfoni della ABC che assumeva anche 55 Vicodin al giorno, metadone, xanax e un quarto di litro di vodka al giorno:

Avrei dovuto essere l’idolo della città all’epoca, invece ero in una stanza scura incontrando solo spacciatori ed ero completamente solo.

