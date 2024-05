In occasione del 30esimo anniversario di Friends, Warner Bros Discovery Home Entertainment ha annunciato che la serie verrà messa in vendita in formato 4K UHD.

Il cofanetto, per ora annunciato sul mercato statunitense, sarà arricchito inoltre con 20 ore di contenuti speciali, di cui molti inediti. I 236 episodi che compongono le varie stagioni saranno così per la prima volta disponibile in alta definizione.

La serie è stata creata da David Crane e Marta Kauffman. Negli Stati Uniti le puntate sono andate in onda dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004. Warner Bros Television ha prodotto gli episodi in collaborazione con Bright/Kauffman/Crane Productions. Friends ha ottenuto 62 nomination ai Primetime Emmy, vincendo sei riconoscimenti, tra cui quello come Miglior Comedy nel 2002.

Sperate che Friends arrivi in formato 4K UHD anche in Italia?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook