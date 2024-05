Sono terminate le riprese di From 3, la terza stagione della serie horror che, in Italia, è disponibile in streaming esclusivo su Paramount+ (GUARDA IL TEASER TRAILER).

Qua sotto potete trovare le foto che Catalina Sandino Moreno, interprete di Tabitha Matthews, ha condiviso su Instagram per celebrare il Wrap:

La serie, che vede fra i suoi realizzatori alcuni dei creatori di Lost, racconta i destini delle varie persone che, per un motivo o per l’altro, si ritrovano in una derelitta città del Midwest americano dalla quale, una volta entrati, è sostanzialmente impossibile uscire. Un luogo che, di notte, si anima di creature misteriose e che, oltretutto, è circondato da una foresta ricca di misteri e pericoli.

Nel cast di From troviamo Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey e David Alpay.

