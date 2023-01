La stagione 2 di From ha ora una data di uscita: domenica 23 aprile su MGM+.

La serie creata da John Griffin, coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Jack Bender (Lost, Game of Thrones) e Jeff Pinkner (Lost, Fringe), ha come protagonista Harrold Perrineau.

Nei nuovi episodi emergono verità nascoste sulla verità e sulle terrificanti origini della città, mentre la vita dei suoi abitanti viene spinta nel caos dall’arrivo di misteriosi nuovi arrivati.

Alla fine della prima stagione si era infatti mostrato un autobus arrivare nella città da cui sembra impossibile allontanarsi.

Nel cast dello show ci sono anche Catalina Sandino Moreno (The Affair), Eion Bailey (Once Upon a Time), Hannah Cheramy (Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Skin), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy e Avery Konrad.

Tra i ritorni ci sarà anche quello di Scott McCord nel ruolo di Victor, mentre i passeggeri dell’autobus saranno interpretati da A.J. Simmons (Reacher), Angela Moore (Nancy Drew), Deborah Grover (Anne With an E), Kaelen Ohm (Hit & Run) e dall’esordiente Nathan D. Simmons.

Che ne pnesate? Siete felici che la stagione 2 di From abbia una data di uscita?

Fonte: TVLine