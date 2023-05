Aparna Brielle recita al fianco di Arnold Schwarzenegger nella nuova serie tv FUBAR, disponibile da ieri su Netflix.

In una recente intervista le è stato chiesto se Schwarzenegger si fosse forse complimentato per la forma fisica dell’attrice, che ha così risposto:

Sì, beh, no. Prima di tutto, a differenza di Arnold, ho bisogno di qualcuno che controlli la mia forma fisica perché da sola non ce la faccio. Stavo giocando ai videogiochi nel mio tempo libero. Ma mi sono sentita come se Arnold mi avesse fatto sentire parte della famiglia, specialmente quando stavamo girando da tutto il giorno, avevo un sacco di battute, e poi siamo tornati dal pranzo emi hanno aggiunto un intero paragrafo e non sono riuscita a memorizzarlo. Continuavo a incasinare la scena. Ero stanca dopo pranzo e continuavo a dire la parola sbagliata, ed è stato così brutto. E mi ripetevo “Questa è la peggiore recitazione che abbia mai fatto.” E Arnold stava scoppiando a ridere per il mio dolore. Poi, mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto, “Ora fai parte della squadra”.

Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera! Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente.

FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d’azione mozzafiato e tanto umorismo. Il cast include Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna.

La serie tv è disponibile dal 25 maggio solo su Netflix.

