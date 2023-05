Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Arnold Schwarzenegger è il protagonista di FUBAR, serie arrivata su Netflix, e il significato del titolo ha causato qualche dubbio e perplessità ai fan della star del cinema.

Nell’ottavo episodio viene usato per la prima volta il termine usato per il titolo del progetto.

Nella puntata Luke guida il suo team, Tally e il resto della famiglia portandoli distanti dalla cappella.

Durante le caotiche scene dell’epilogo, l’ex moglie del protagonista si rende conto di essere in una macchina piena di agenti della CIA che le spiegano che sono in fuga e non possono tornare a casa, dopo che le loro identità sono state rivelate.

Quando Tally chiede cosa accadrà, Luke scuote la testa e dice: “Non lo so, è totalmente FUBAR”.

Il termine è un modo per descrivere la situazione in cui si trovano Luke, Emma e il resto del loro team.

Boro, avendo rivelato le loro identità a ogni criminale, terrorista e malintenzionato, ha infatti messo a rischio l’incolumità dei Brunner, il cui destino è rimasto in sospeso.

Il termine FUBAR significa “fucked up beyond all recognition”, ovvero “incasinato irreparabilmente” e viene usato dall’esercito dal 1944. Il termine è stato usato anche in altri film come Salvate il Soldato Ryan e Tango & Cash per descrivere una situazione in cui tutto è scivolato nel caos e non si ha il controllo della situazione.

Nei teaser Netflix ha giocato del termine sostenendo significhi anche “full throttle, father daughter bonding”, descrivendo il rapporto tra padre e figlia, “uncomfortable situations, bombs, bullets, bullet trains, abs” per descrivere le scene complicate e piene d’azione, e utilizzando la R per spiegare la pronuncia del nome di Arnold Schwarzenegger.

