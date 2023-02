Funko Fair 2023: nuove POP di Stranger Things, Darkwing Duck, What We Do in the Shadows e tanto altro

Alla Funko Fair 2023 sono state annunciate nuove POP di Stranger Things, Darkwing Duck, What We Do in the Shadows e tanto altro

Come potete vedere nella galleria qui sotto, gli annunci spaziano da un TV Series Moment di Stranger Things, con Eddie e Dustin contro i pipistrelli, due POP da Darkwing Duck con l’eroe piumato e la sua nemesi Negaduck, l’intero cast principale di What We Do in the Shadows, le prime POP di Willow e il quarto Hokage di Naruto, di cui vi avevamo già mostrato il diorama.

funko fair what we do in the shadows

funko fair Naruto

funko fair Willow 2

funko fair Willow 1

funko fair stranger things

funko fair Darkwing Duck











Ovviamente non mancano prodotti esclusivi di diversi distributori per cui vi consigliamo di affidarvi al vostro rivenditore di fiducia per sapere se arriveranno anche nel nostro paese.

Quale dei POP presentati alla Funko Fair 2023 vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

