La regista Susanna Nicchiarelli si occuperà della serie tv intitolata Fireworks (Fuochi d’artificio), che racconterà la storia di un gruppo di partigiani che lottano contro i nazisti e i fascisti. Gli eventi saranno raccontati dal punto di vista di una dodicenne chiamata Marta.

Le riprese sono iniziate l’8 maggio in Piemonte e la produzione sarà curata da Fandango e da Matrioska.

Secondo quanto riportato da Variety, la RAI sembra interessata a ottenere i diritti per la distribuzione delle sei puntate. Attualmente non è stata svelata la composizione del cast.

La miniserie si basa sul libro scritto da Andrea Bouchard e gli eventi sono ambientati dopo il 1943, durante il periodo in cui in Italia avvengono scontri tra gli alleati, guidati dai militari americani nel centro-sud, e i tedeschi e i fascisti che sono al nord.

I due fratelli di Marta, Matteo e Davide, sono entrambi impegnati nella lotta contro il fascismo. La ragazzina, insieme ad alcuni coetanei, formano un gruppo chiamato Sandokan e agiscono per sabotare i nazisti e i fascisti nella vallata.

Susanna Nicchiarelli ha dichiarato che tra le sue fonti di ispirazione ci sono film come Stand by Me, I Goonies ed E.T.:

Questa serie è più o meno la stessa storia perché questi ragazzini corrono in giro con le biciclette per salvare il mondo dai nazisti e dai fascisti.

La regista ha aggiunto:

Incredibilmente, in Italia mancano dei film e delle serie che raccontino la storia della Resistenza in un modo accessibile al pubblico più ampio. Ho pensato che il libro fosse un’opportunità per raccontare questa storia in un modo che potesse essere davvero accessibile. E, visto che è dalla prospettiva dei bambini, è un racconto molto forte. Si tratta di una serie che tutti possono vedere e in cui ogni fascia di età può vedere cose diverse. Ho una famiglia e so quanto sia difficile trovare qualcosa di accessibile a ogni membro della famiglia.

