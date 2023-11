Futurama è stato rinnovato… di nuovo. HULU, la piattaforma streaming responsabile del ritorno in onda della serie animata, ha infatti ordinato altre due stagioni, precisamente la 13 e la 14.

Ricordiamo che l’ordine attuale prevede che oltre all’undicesima stagione, andata in onda qualche settimana fa e disponibile su Disney+ in italia, vi sia anche una dodicesima stagione che uscirà nel 2024. Anche le stagioni 13 e 14 saranno composte da dieci episodi ciascuna.

Creata da Matt Groening e prodotta da David X. Cohen, Ken Keeler e Claudia Katz, Futurama ha debuttato nel 1999 su Fox, dove è andata in onda fino alla cancellazione nel 2003. La serie è tornata con quattro film straight-to-dvd nel 2007, 2008, 2008 e 2009, per poi tornare in onda su Comedy Central dal 2011 al 2013.

Nel cast vocale John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr, e David Herman.

Fonte: TVline

