Gabriel Luna è tornato a parlare di Ghost Rider, il personaggio Marvel che ha interpretato durante Agents of Shield.

Forte del successo di The Last of Us, e nella promozione della nuova serie Netflix Fubar, l’attore ha detto ai microfoni di Forbes che sarebbe contento di tornare nei panni del giustiziere infuocato:

La mia risposta standard era: ‘Ho adorato quello che abbiamo fatto, sono molto contento di ciò che abbiamo realizzato e posso essere felice di lasciarlo sullo scaffale e ammirare ciò che abbiamo fatto e far sì che il pubblico lo ricordi con affetto, rifare di nuovo il personaggio mi dà solo un’altra opportunità per rovinare tutto. Quindi ero di quell’avviso, ma ora sento che sono molto più aperto a ciò che ho di fronte. Se ha senso, sarei più che felice di tornare… Cerco di mantenermi in forma, Arnold me lo ha chiesto. Quindi sono ancora certamente fisicamente in grado di farlo e se è una grande storia e loro mi vorranno, ovviamente ci sarò.

Il cast di Agents of Shield era composto da Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Agent Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Henry Simmons (Agent Alphonso “Mack” MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena “Yo-Yo” Rodriguez), John Hannah (Holden Radcliffe), Adrianne Palicki (Bobbi Morse), Brett Dalton (Grant Ward), Luke Mitchell (Lincoln Campbell), e Nick Blood (Lance Hunter).

Fonte: Comic Book

