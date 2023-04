Ciclicamente si torna a parlare di una serie tv di Galaxy Quest, film di culto del 1999.

In particolare, il seguito televisivo era stato messo in cantiere da Paramount Television Studios con il coinvolgimento del produttore Mark Johnson e della sua Gran Via Productions, il regista Dean Parisot e lo sceneggiatore Robert Gordon. La serie aveva destato l’interesse di Amazon nel 2015, ma venne fermata in seguito della morte di Alan Rickman l’anno successivo, tornando poi in auge nel 2017, quando Paul Sheer è stato coinvolto come showrunner. Successivamente il progetto è passato per le mani di Simon Pegg e di Georgia Pritchett (Succession), ma è rimasto in un nulla di fatto.

Ora apprendiamo che Paramount Television Studios ha deciso di riprovarci, puntando a un lancio sulla piattaforma streaming Paramount+, dove albergano già tutte le serie di Star Trek (da cui Galaxy Quest prendeva spunto).

Il nuovo progetto è nelle primissime fasi di sviluppo: Mark Johnson e la sua Gran Via Productions si occuperanno della produzione, ma non è stato ancora coinvolto uno sceneggiatore né ci sono ancora idee precise su come sarà la serie.

Nel 2017 sembrava che la produzione volesse includere nuovamente Tim Allen, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Sam Rockwell e Daryl Mitchell per farli tornare nei loro ruoli.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili