I creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, affermano che AT&T, un tempo proprietaria di HBO, richiese che la serie fosse girata in verticale così che potesse essere vista anche sui telefoni cellulari. Infatti, in un nuovo articolo pubblicato sul Wall St. Journal’s WSJ Magazine per promuovere la loro prossima serie Netflix Il problema dei tre corpi (3 Body Problem), Benioff e Weiss hanno raccontato perché hanno interrotto la loro storica collaborazione con il canale via cavo HBO per passare al colosso dello streaming.

“Quando firmi un contratto di cinque anni con un’azienda“, afferma Benioff, “vuoi che quell’azienda risulti stabile, in modo da poter essere lasciato in pace a fare il tuo lavoro e non doverti preoccupare che venga acquistata da una compagnia telefonica“. La coppia ha lasciato la HBO per Netflix solo alcuni mesi dopo il finale della serie Game of Thrones 2019, in un accordo che, secondo le stime del WSJ, ha un valore compreso tra i 200 e i 300 milioni di dollari.

Tra gli altri disaccordi avuti con la compagnia AT&T vi è stata la proposta da parte dei dirigenti di girare “mini-episodi da gustare” dell’epica serie. “La disfunzione uccide più progetti di qualsiasi altra cosa“, ha dichiarato Weiss alla rivista, “sia che si tratti di disfunzioni interpersonali o istituzionali“. Benioff e Weiss confermano anche un’indiscrezione di vecchia data secondo cui il duo avrebbe proposto di concludere GoT con tre lungometraggi piuttosto che con quello che alla fine sarebbe stato realizzato: 13 episodi distribuiti in due stagioni. I dirigenti della HBO hanno respinto l’idea, ricordando ai creatori che, come dice Benioff, stavano realizzando una serie per “Home Box Office” e non, come aggiunge Weiss, per “Away Box Office”.

Intanto, Il problema dei tre corpi (3 Body Problem) è al momento considerato come uno dei progetti più costosi di sempre di Netflix, con il WSJ che stima il costo per episodio “nel range di 20 milioni di dollari”. Basata su una popolare serie di libri di fantascienza dell’autrice cinese Liu Cixin, la serie, che debutterà in primavera e rappresenta la prima collaborazione di Benioff-Weiss con Alexander Woo, racconta di “una lenta invasione aliena della Terra”.

