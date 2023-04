Brian Cox, in una nuova intervista, ha lodato Succession per non aver compiuto l’errore di Game of Thrones che, secondo l’attore, è rimasta troppo a lungo sugli schermi televisivi.

L’interprete di Logan Roy, parlando con The New York Times, ha spiegato perché approva la scelta di chiudere la serie dopo quattro stagioni:

Pensi a Game of Thrones, quando non sapevano cosa stavano facevano alla fine, e hanno avuto una conclusione che non è stata realmente soddisfacente. E gli spettatori si sono infuriati.

Cox ha ovviamente fatto riferimento all’epilogo dello show che, nel 2019, ha suscitato molte critiche tra le fila dei fan, al punto da far lanciare online delle petizioni per chiedere ai vertici della HBO di realizzare una nuova versione della stagione finale. Le iniziative, per quanto ovviamente destinate a fallire, avevano ottenuto quota 1.9 milioni di firme online.

Brian, in passato, aveva svelato che aveva rifiutato la parte di Robert Baratheon nella serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

La star di Succession, tra le pagine della sua autobiografia Putting the Rabbit in the Hat, aveva raccontato “i soldi non erano così grandiosi”. Brian aveva ricordato che il personaggio era destinato a morire durante la prima stagione, situazione che non gli avrebbe fatto ottenere nessuno dei benefici legati al successo della serie. L’attore aveva quindi rinunciato alla parte, poi affidata a Mark Addy.

Che ne pensate dei commenti di Brian Cox sulla fine di Game of Thrones? Ha ragione?

