I fan della saga di Game of Thrones dovranno attendere ancora qualche mese prima di vedere la stagione 2 di House of the Dragon e Casey Bloys, a capo di HBO, ha regalato qualche aggiornamento sui potenziali spinoff tratti dalle opere di George R.R. Martin.

I nuovi episodi dello show dedicato alla storia dei Targaryen, secondo il responsabile dell’emittente, dovrebbero arrivare sugli schermi “all’inizio dell’estate”.

Bloys ha poi spiegato che le riprese della serie dedicata alle avventure di Dunk ed Egg dovrebbero iniziare nel 2024, tuttavia sono ancora in corso il casting e la fase di stesura della sceneggiatura.

Attualmente non è stato inoltre dato il via a nessun altro progetto tratto dalle opere di Martin, nonostante ce ne siano molti in fase di sviluppo.

Il responsabile di HBO ha spiegato:

Penso che con serie come questa, quando qualcuno legge che qualcosa è in fase di sviluppo, ci si aspetta che stia venendo girata, e non è così. Quindi, attualmente, le uniche due cose che hanno avuto il via libera sono, ovviamente, House of the Dragon, e Il Cavaliere errante. Ci sono molti altri progetti in fase di sviluppo, ma non ho nulla da annunciare a breve.

Che ne pensate dell’aggiornamento sulla stagione 2 di House of the Dragon e sugli altri potenziali spinoff di Game of Thrones?

Potete rimanere aggiornati sulla saga di Game of Thrones grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Wrap