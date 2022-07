La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

In attesa dell’arrivo di House of the Dragon sugli schermi televisivi di tutto il mondo, il sito di Duolingo ha aggiornato il suo corso in Alto Valyrio, lanciato durante il successo di Game of Thrones.

La piattaforma dedicata all’apprendimento delle lingue ha annunciato infatti la partnership con HBO Max e in un comunicato si spiega che i fan potranno imparare oltre 150 nuove parole e 700 frasi inedite.

Duolingo ha collaborato direttamente con David Peterson, che ha sviluppato l’Alto Valyriano basandosi sui libri della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco scritti da George R.R. Martin.

Per promuovere il nuovo corso Duolingo ha ideato una campagna marketing composta da cartelloni in luoghi iconici come Times Square, mentre la mascotte di Duolingo salirà sul Trono di Spade e sarà presente nell’esperienza immersiva House of the Dragon: The Dragon’s Den in programma al Comic-Con di San Diego dove ricorderà di completare le lezioni e darà ordini in Alto Valyrio.

Peterson ha dichiarato:

Sono elettrizzato per i nuovi e vecchi fan di Game of Thrones che potranno vivere l’esperienza di apprendere l’Alto Valyrio. Rivisitare il mondo di Westeros per House of the Dragon e lavorare con il team di Duolingo per dare nuova vita a questo corso è stato un piacere.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Che ne pensate? Completerete il corso per imparare l’Alto Valyrio?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook