Il Trono di Spade - Game of Thrones

Emilia Clarke e Jason Momoa, star di Game of Thrones, sono stati protagonisti di una piccola reunion al Sundance Film Festival, di cui sono stati condivisi foto e video online.

Jason Momoa era impegnato nella promozione di Deep Rising, mentre la sua amica e collega stava promuovendo il film The Pod Generation.

Negli spazi di Deadline gli interpreti di Daenerys Targaryen e Khal Drogo, da tempo grandi amici, hanno posato per alcuni scatti.

Emilia, nella giornata di ieri, ha inoltre rivelato che non ha ancora visto House of the Dragon perché considera troppo strano assistere a nuove storie ambientate nell’universo tratto dai romanzi di George R.R. Martin di cui è stata protagonista.

Ecco le foto:

Emilia Clarke, prossimamente, sarà una delle protagoniste della serie Secret Invasion, uno dei progetti prodotti dalla Marvel in arrivo per Disney+.

Fonte: Instagram