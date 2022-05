ha parlato della reazione dei fan dialdella serie, esprimendo il proprio stupore nei confronti dell’odio ricevuto dall’episodio.

Lo scrittore ha spiegato:

Non capisco come le persone possano odiare così tanto qualcosa che avevano amato. Se non ti piace una serie, non guardarla! Come è diventato tutto così tossico?

Martin ha poi aggiunto che non si tratta di una questione legata solo alla serie tratta dai suoi libri:

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non è ancora uscita, ma se si segue quello che accade online la controversia sulla serie è come la seconda Guerra Mondiale. Stanno lanciandosi bombe atomiche a vicenda. Si sentono controversie su alcuni degli show Marvel e sui film Marvel, certamente sui personaggi DC. Se si era un fan di Star Trek si amava Star Trek. Ora sembra che metà delle persone che si definiscono fan di Star Trek odiano Star Trek, e i fan di Star Wars odiano Star Wars, e i fan di Tolkien odiano gli Anelli del Potere… Che diavolo? Forse perché sta cambiando, ma come scrittore rischi di impazzire se non lo cambi in qualche modo. Vuoi raccontare nuove storie, non le stesse più e più volte.