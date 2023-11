HBO sta valutando tutte le sceneggiature per gli eventuali spin-off di Game of Thrones e darà via solo alle più valide.

In una recente intervista con TV Line, il CEO e presidente di HBO il CEO Casey Bloys ha parlato dei diversi spin-off di Game of Thrones:

Abbiamo sempre le sceneggiature degli spin-off di Game of Thrones in fase di sviluppo. Abbiamo dato il via libera a A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight in primavera.Non direi che ci sia qualcos’altro in quel mondo che sia vicino al semaforo verde o qualcosa del genere, ma lavoriamo sempre su copioni e idee diverse.

La serie The Hedge Knight è stata annunciata alcuni mesi fa e sarà un progetto ispirato ai racconti di Dunk ed Egg, in cui si seguono le avventure di Ser Duncan e Aegon V Targaryen, ambientate 90 anni prima degli eventi narrati in Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book