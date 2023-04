In occasione dell’annuncio del rebranding di HBO Max, che dal 23 maggio si chiamerà solo MAX, è stato annunciato che Warner Bros. Discovery ha ordinato ufficialmente una nuova serie prequel di Game of Thrones – Il trono di spade. Si tratta della serie basata su Il cavaliere dei sette regni, il libro di George R.R. Martin che raccoglie le novelle incentrate sul Cavaliere Errante Ser Duncan e del suo sgudiero Egg, ovvero il futuro Aegon V Targaryen (Tales of Dundk and Egg). La storia è ambientata novant’anni prima delle vicende di Game of Thrones.

Il titolo della serie attualmente è A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, ed è così descritta ufficialmente:

Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros… un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero Egg. In un’epoca in cui la dinastia Targaryen sedeva ancora sul Trono di Spade e la memoria dell’ultimo drago non è ancora svanita, grandi destini, nemici potenti e pericolose avventure attendono questi improbabili e incomparabili amici.

Martin sarà sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Ira Parker, produttore della prima stagione di House of the Dragon. Ryan Condal e Vince Gerardis saranno produttori esecutivi.

Vi terremo aggiornati!