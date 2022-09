Jack Gleeson, giovane attore noto per il ruolo di Joffrey Baratheon nella serie HBO Game of Thrones, si è sposato, lo scorso 27 agosto, con la sua fidanzata, l’attrice Roisin O’Mahony. Patsy Lynch, prete che ha officiato la cerimonia, ha commentato:

Si tratta di una cerimonia pre-matrimoniale, la cerimonia vera e propria si svolgerà in Inghilterra, ma la famiglia è stata in vacanza qui a Ballinskelligs, nella chiesa The Glen, per molti anni e hanno tanti ricordi felici qui. Abbiamo avuto una cerimonia di matrimonio bella, devota e dignitosa. Jack mi ha mandato un messaggio questa mattina per dirmi che è stata una cerimonia meravigliosa e commovente e dopo sono andati a mangiare. C’era un’atmosfera deliziosa e rilassata fin dall’inizio. Credo che sia stata la pura semplicità a toccare tutti, e tutti erano felici e contenti… Tutti qui conoscono Jack e questo dimostra che fanno parte dell’intera comunità. Quando l’ho incontrato, è stato come se ci conoscessimo da una vita, è quel tipo di persona. Non c’è niente di costruito.

Gleeson, dopo la sua esperienza in Game of Thrones, conclusasi nel 2014 con la sua uscita di scena durante la quarta stagione, si era preso un lungo periodo di pausa dalla recitazione, terminato sei anni dopo, quando è entrato nel cast della comedy inglese della BBC Out of Her Mind, creata da Sara Pascoe.

Vi ricordiamo inoltre, che, mentre Game of Thrones si è concluso nel 2019 con la sua ottava stagione, è attualmente in onda, su NOW, la prima stagione dello spinoff House of the Dragon.

FONTE: CB