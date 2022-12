Jack Gleeson, interprete di Joffrey Baratheon, ha voluto smentire le notizie riguardanti le reazioni negative dei fan di Game of Thrones quando lo incontrano.

L’attore, durante la convention ufficiale della serie che si è svolta a Los Angeles, ha infatti spiegato, facendo anche un po’ di ironia:

Jack ha sottolineato:

Molte persone vengono da me a causa di questa voce che era iniziata a circolare e che sosteneva che le persone mi trattassero in modo orribile e che venissi attaccato… Ma io non ho mai avuto anche una sola esperienza negativa. Penso che le persone siano ancora più gentili con me perché pensano che le persone mi attacchino, quindi forse dovrei continuare a diffondere quel rumor.

Gleeson ha però raccontato che, nonostante ogni interazione con i fan stata adorabile e senza alcun problema, la fama ha avuto delle conseguenze negative:

Mentre stavo girando Game of Thrones stavo inoltre frequentando l’università a Dublino, e fin da quando ero un ragazzino tutto quello che volevo era essere una celebrità, poi, quando sono divventato famoso, mi sono reso conto… Non appena andavo in un pub, tutti i miei amici dovevano semplicemente trasformarsi in fotografi perché le persone davano i loro telefoni per avere una foto, e la loro serata era rovinata.