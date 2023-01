Il finale di Game of Thrones ha suscitato numerose critiche da parte di innumerevoli fan e Jacob Anderson ha ora ammesso che la situazione l’ha rattristato.

In una nuova intervista rilasciata a Pop Sugar, l’interprete di Verme Grigio ha spiegato il suo punto di vista sull’epilogo dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin:

Penso che tutti pensino che l’abbiamo odiato tutti. Ma non è affatto così. Mi ricordo che quando ho ricevuto per la prima volta gli script per quella stagione, la mia reazione è stata: ‘C’è qualcosa quasi in stile punk in questa stagione. Sembra rischiosa’. E ho la sensazione che fosse in un certo senso divertente. Mi sono divertito e girarla è stata divertente, anche se davvero impegnativa.