Jacob Anderson, interprete di Verme Grigio, ha difeso la stagione finale della serie Game of Thrones in una nuova intervista rilasciata a Men’s Health.

L’attore ha ricordato che quando ha letto gli script dell’ultima stagione si è immediatamente reso conto che avrebbero diviso le opinioni dei fan:

Ho pensato che le persone avrebbero amato gli episodi o li avrebbero odiati. E lo trovo qualcosa di realmente entusiasmante. Quella è la cosa che preferisco. Quando pensi: ‘Questo non dovrebbe funzionare’ o ‘Questo sembra rischioso’. Sembra un po’ punk non seguire le regole. Capisco perché le persone fossero deluse con certe cose, ma ho pensato onestamente che fosse un modo piuttosto divertente per concluderla.

Anderson ha quindi fatto un paragone con il suo attuale impegno televisivo:

Ho provato la stessa cosa quando è arrivata l’email per l’audizione per un adattamento televisivo di Intervista col vampiro, che è un film davvero amato. Ci sono stati molti film degli anni ’90 adattati dai libri, ma volevano essere fedeli. Prima di aver letto lo script ho pensato: ‘Sembra generico e davvero rischioso’. E poi l’ho letto e ho reagito: ‘Oh, questo è folle. Questo è fantastico. Non solo è scritto meravigliosamente, ma sembra davvero rischioso e senza paragoni con quello che è stato fatto in precedenza’. Amo le cose come quelle. C’è un piccolo demone in me che quando ha letto gli script della stagione 8 di Game of Thrones ha reagito: ‘Fantastico, andiamo. Facciamolo’.