Lo spinoff di Game of Thrones dedicato a Jon Snow è in fase di sviluppo e John Bradley, interprete di Samwell Tarly, ha rivelato se sarebbe disposto a tornare sul set.

L’attore, intervistato da Digital Spy, ha spiegato:

Ho la tendenza a pensarci. Penso che tutti avessimo lasciato Game of Thrones pensando che abbiamo interpretato questi personaggi così a lungo e avevano una tale vita che ci piacerebbe in un certo senso controllare cosa stanno facendo e come stanno.

John ha ribadito:

Abbiamo interpretato queste parti così a lungo che, non appena abbiamo finito le riprese, ci siamo sentiti in un certo senso liberi da loro. Perché è una storia molto pesante da portare avanti e ci sono tante emozioni che porti con te. Ma in futuro, chi lo sa? Non ho parlato con nessuno del potenziale show su Jon Snow, ma se qualcuno vuole inviarmi uno script sarei interessato a leggerlo.