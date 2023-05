Pedro Pascal ha ricordato le foto coi fan dopo la morte del suo personaggio in Game of Thrones, e quando si è preso un’infezione agli occhi.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Pedro Pascal ha raccontato di quando per colpa di un fan, si è preso un’infezione agli occhi:

Ricordo che, a causa di ‘Game of Thrones’ e del modo in cui il mio personaggio è morto, la gente era super entusiasta di scattare selfie mettendomi i pollici negli occhi. E all’inizio, ero seriamente felice per il successo del personaggio nella serie tv, glielo permettevo! E poi ricordo di aver avuto una piccola infezione agli occhi proprio a causa di questo.

Fonte: Indie Wire