Durante la divertente partecipazione di Pedro Pascal a Hot Ones (qui potete vedere il video), l’attore ha ricordato la sua esperienza sul set di Game of Thrones.

L’interprete di Oberyn Martell ha ammesso divertito:

Ricordando la scena dello scontro con la Montagna, ha quindi aggiunto:

Quando abbiamo girato quella sequenza era così caldo. Lui era sopra di me e mette i pollici sui miei occhi e avevano messo dei tubi che correvano lungo i suoi avambracci e pompavano sangue freddo. Lui è il ragazzo più gentile di sempre, non ho sentito alcuna pressione. Era così iper-consapevole, non riuscivo quasi a sentire il suo peso su di me mentre in pratica era a cavalcioni sopra di me. C’erano tutti questi pezzi in stile carne che mi stavano mettendo sopra la faccia e arrivava il sangue, in modo che si sarebbe formata una pozza, diffondendosi per l’anfiteatro.