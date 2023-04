Quest’anno ricorre il decimo anniversario dall’episodio dedicato alle Nozze Rosse di Game of Thrones, e Richard Madden ha ricordato il momento.

Madden è stato recentemente intervistato da Entertainment Tonight per promuovere la sua nuova serie Citadel e ha riflettuto sull’episodio delle Nozze Rosse:

Ho ancora bei ricordi di quell’intera esperienza. Voglio dire, non di quella scena in particolare, ma l’intera esperienza di Game of Thrones. È bello tornare a una serie drammatica in cui hai così tanto tempo per raccontare una storia, e poi ottieni queste enormi ricompense come la scena delle Nozze Rosse. In tre stagioni abbiamo avuto morti orribili di personaggi che ami. Penso che sia anche la nostra ambizione con Citadel, creare un mondo enorme e riuscire a conoscere bene queste persone.