È l’Hollywood Reporter a dare per primo la notizia, confermata poi da Variety: la HBO ha avviato lo sviluppo (per il momento negli stadi iniziali) di un nuovo spin-off di Game of Thrones dedicato nientemeno che a Jon Snow, con Kit Harington coinvolto ancora una volta nei panni del personaggio.

La serie sarà ambientata dopo gli eventi dell’ultima stagione di Game of Thrones, quindi un vero e proprio sequel incentrato su un personaggio iconico la cui storia si è conclusa in esilio, oltre la barriera verso il vero Nord con Spettro e il Popolo Libero.

L’ambientazione dopo gli eventi del Trono di Spade permetterebbe anche la comparsa di altri amati personaggi della serie (sopravvissuti ai tragici fatti dell’ultima stagione), da Arya Stark (Maisie Williams) a Sansa Stark (Sophie Turner) a Tormund (Kristofer Hivju).

Ricordiamo che tra pochi mesi andrà in onda il primo spin-off di Game of Thrones, intitolato House of the Dragon, ambientato 200 anni prima della serie originale: il lancio è previsto in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e NOW il 22 agosto.

Lo sviluppo di uno spinoff di Game of Thrones non ne garantisce comunque la realizzazione: la HBO, per esempio, è arrivata a girare il pilot di The Long Night, una serie con Naomi Watts, prima di scartarla. Altri spinoff attualmente in sviluppo sono Tale of Dunk and Egg, 10,000 Ships, 9 Voyages e Flea Bottom, oltre a una serie animata.