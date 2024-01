George R.R. Martin ha concluso il 2023 elogiando la serie d’animazione Blue Eye Samurai e promettendo l’arrivo di diverse serie animate ambientate nel mondo di Game of Thrones.

Con un post sul suo blog, lo scrittore e produttore ha innanzitutto celebrato la serie di Amber Noizumi e Michael Green recentemente rinnovata da Netflix per una seconda stagione:

Blue Eye Samurai è decisamente una cosa a sè, ed è magnifica. Anche se non siete abituati a vedere animazione, datele una chance. È incredibile. E se vi piacciono le mie opere, penso che la adorerete.

Ma Martin ne ha approfittato per rivelare che la HBO è al lavoro su diversi progetti animati con lui:

Dovete sapere che io e la HBO abbiamo i nostri progetti animati ambientati nel mondo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Nessuno ha ricevuto ancora il via libera, ma penso che ci stiamo avvicinando al passo successivo con almeno un paio. Quando abbiamo iniziato questa fase di sviluppo, qualche anno fa, avevamo quattro idee per delle serie animate e avevamo coinvolto dei grandi talenti. Abbiamo messo insieme delle writers room, fatto riunioni, finalizzato delle proposte e delle sinossi e delle sceneggiature… Ma alla fine due di quei progetti sono stati scartati. […] Spero ancora di poter riproporre quelle due storie in qualche altra forma, magari come graphic novel. Il lavoso su altri due progetti animati continua spedito, comunque. E nel frattempo, abbiamo trasformato la serie live action Nine Voyages, incentrata sui viaggi leggendari del Serpente di Mare, da live action a serie animata. Una decisione che approvo: nella versione live action avremmo dovuto fare delle scelte levate al budget, perché sarebbe stata incredibilmente costosa visto che metà della storia si sarebbe svolta in mare. Avremmo dovuto creare un porto diverso in ogni puntata, da Driftmark a Lys alle Isole Basilisco a Volantis a Qarth… e così via. C’è un mondo intero là fuori. Abbiamo molte più possibilità di mostrare tutto ciò con l’animazione. Quindi insomma, abbiamo tre serie animate in sviluppo. Le faremo mai? Non ne ho idea. Nulla è sicuro a Hollywood. Ma se dovesse accadere, con una, due o tre serie, spero che siano belle tanto quanto Blue Eye Samurai. Ci proveremo di sicuro.

Nine Voyages dovrebbe raccontare la storia di Lord Corlys Velaryon, detto il “Serpente di mare” e capo della Casa Velaryon, marito di Rhaenys Targaryen (visto in House of the Dragon). Viene descritto come il più grande avventuriero dei mari di Westeros.

Nulla sappiamo sulle altre due serie animate. Tra le serie annunciate finora da Martin ce n’è una intitolata Flea Bottom, ambientata nei bassifondi di Approdo del Re, e una intitolata 10,000 Ships. Un’altra serie è un prequel sulla conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen, mentre recentemente è stata ordinata ufficialmente una serie intitolata The Hedge Knight, le cui riprese potrebbero iniziare quest’anno. C’è infine lo spin-off su Jon Snow.