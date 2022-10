A tre anni di distanza dal finale di Game of Thrones è stato finalmente svelato da dove provenisse la tazza di caffè presente nell’episodio quattro dell’ultima stagione.

Il vero colpevole è un caffè di Belfast e non uno Starbucks come si è sempre detto.

Mark Ashbridge, proprietario di Established Coffee ha infatti dichiarato:

È stata una tale delusione che Starbucks fosse dato per immediato colpevole. Chi diavolo l’ha detto per primo? Non c’era un logo riconoscibile.

HBO ha affermato che si trattava di una tazza di servizi artigianali. Anche diversi negozi intorno a Belfast e Banbridge nell’Irlanda del Nord, dove Game of Thrones ha girato la scena di Daenerys, sono stati fonte di speculazioni, con alcuni che se ne sono persino presi il merito. Per un po’, i proprietari dell’ Established Coffee di Belfast hanno pensato che quella non fosse la loro tazza.

Cosa pensate del caso della tazza di caffè di Game of Thrones? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Ad Week