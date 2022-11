Jacob Anderson, che ha interpretato Verme Grigio in Game of Thrones, ha detto che difficilmente il personaggio potrebbe apparire nello spin-off dedicato a Jon Snow.

L’attore è stato recentemente intervistato da E! News, confessando che è improbabile che i fan vedranno il personaggio nello spin-off:

Penso che sarebbe piuttosto tirata se si incontrassero. Penso che l’unico modo in cui Verme Grigio potrebbe apparire nella serie tv sia uccidere Jon Snow.

Come ricorderanno i fan di Game of Thrones, l’ultima volta che abbiamo visto Verme Grigio stava chiedendo giustizia per Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) dopo che era stata uccisa proprio da Jon Snow. Jon finisce per essere mandato a nord verso la barriera mentre Verme Grigio lascia Westeros, diretto a Naath. Anderson ha continuato spiegando che non rivedere mai più Jon Snow è una condizione per cui gli è stato permesso di vivere, quindi non ci sarebbe alcun interesse nei due a reincontrarsi.

Quella era una condizione piuttosto significativa per lasciar vivere Jon, non voglio più vedere la tua faccia, andrò per la mia strada. E tu andrai per la tua strada. Sarei molto sorpreso se rivedessimo Verme Grigio.

La serie sarà ambientata dopo gli eventi dell’ultima stagione di Game of Thrones, quindi un vero e proprio sequel incentrato su un personaggio iconico la cui storia si è conclusa in esilio, oltre la barriera verso il vero Nord con Spettro e il Popolo Libero.

L’ambientazione dopo gli eventi del Trono di Spade permetterebbe anche la comparsa di altri amati personaggi della serie (sopravvissuti ai tragici fatti dell’ultima stagione), da Arya Stark (Maisie Williams) a Sansa Stark (Sophie Turner) a Tormund (Kristofer Hivju).

Fonte: Comic Book