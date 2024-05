L’ultimo ospite al podcast di Michael Rosenbaum è stato Gaten Matarazzo, l’interprete di Dustin Henderson in Stranger Things, che, chiacchierando con il fu Lex Luthor di Smallville, ha parlato dell’impatto della serie Netflix sulla sua vita, professionale e non.

Gaten Matarazzo ha ammesso di essere perfettamente consapevole che Stranger Things potrebbe essere la produzione più rilevante e popolare alla quale prenderà parte nel corso di tutta la sua vita e ha detto di essere contentissimo della cosa.

Con questa serie è abbastanza chiaro e sono molto consapevole – e vorrei che il mio team professionale capisse che questa cosa mi va benissimo – che Stranger Things è molto probabilmente la cosa più grande che farò mai. E sarà molto probabilmente la cosa per cui sarò ricordato, anche se continuerò a lavorare dopo di essa. E mi va benissimo finché facilita la mia felicità andando avanti, la sicurezza e mi porta più lavoro in futuro. Cosa potrei chiedere di più? Non m’interessa mantenere un senso di rilevanza a questo punto, non è nemmeno qualcosa che mi piace particolarmente.