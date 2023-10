Era dicembre 2022 quando Eric Kripke mostrava ai fan il pupazzo “anatomicamente corretto” di Abisso che avremmo visto in Gen V, e in molti si erano chiesti per quale motivo fossero presenti sul set questi burattini simili a quelli visti in Sesame Street.

Ora che la serie è iniziata, abbiamo fatto conoscenza di questi pupazzi: sono la visione del mondo che ha Sam (Asa Germann) in alcune occasioni. In un episodio, Sam vede in televisione una scena di un programma chiamato Avenue V con il vero Jason Ritter e il pupazzo di Abisso. Più avanti, assistiamo a una vera e propria strage di pupazzi quando Sam si scontra con degli agenti in un sotterraneo.

In una nuova featurette il capo del reparto trucco, Colin Penman, svela i retroscena della realizzazione dell’episodio, una vera “collaborazione” tra chi ha costruito i pupazzi e chi li ha animati sul set. Nell’arco di tre giorni i protagonisti della scena hanno lavorato con i burattinai, impegnandosi a realizzare la sequenza della “strage” in maniera creativa e coinvolgente, sangue-lustrini inclusi.

Potete vedere il video qui sotto!

Hope we didn't ruin your favorite childhood show last episode <3 pic.twitter.com/y8j2nxKr7u — GEN V (@genv) October 18, 2023

