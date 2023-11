Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Gen V è disponibile da questa notte su Prime Video e ha un finale sconvolgente. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

Nel corso di un sorprendente finale di stagione, Sam si unisce a Cate e assalta il campus, iniziando a eliminare tutti gli umani con l’aiuto dei prigionieri del Bosco. Andre, Marie Emma e Justin cercano di fermarli, con Andre che affronta Sam, sconfiggendolo a stento. Marie affronta Cate, ma non riesce a fermarla fino a quando quest’ultima cerca di toccare Justin per scatenarglielo contro. Marie allora le fa esplodere un braccio.

Dal cielo arriva però Patriota, chiamato da Ashley, che a sorpresa si scaglia contro Marie, accusandola di aver finito un altro super. La scena va poi a buio e quando la luce si riaccende, sullo schermo del notiziario della Vought vediamo Sam e Cate eletti a Nuovi Guardiani della Godolkin.

Marie, Emma, Andre e Justin sono invece rinchiusi da qualche parte, non ci viene detto dove, con indosso solo un camice ospedaliero.

Nella post credit, Butcher visita il Bosco, ormai abbandonato collegando il tutto alla stagione 4 di The Boys.

Gen V è disponibile su Prime Video.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

