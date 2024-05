Era il 31 marzo quando la notizia della morte di Chance Perdomo a soli 27 anni a causa di un incidente in motocicletta scuoteva i fan di Gen V e la produzione della serie. Le riprese della seconda stagione stavano per iniziare e sono state, giustamente, rinviate.

Ora la produzione ha comunicato ufficialmente come intende intervenire riguardo al personaggio di Andre Anderson, che sarebbe dovuto tornare ovviamente nei nuovi episodi. Ebbene, a quanto pare le sue scene sono state modificate e il personaggio non comparirà più nella serie (probabilmente verrà data una spiegazione a riguardo). Nessun recasting, insomma:

Dai produttori di Gen V

“Mentre continuiamo ad affrontare la tragica perdita di Chance Perdomo, tutto il team di Gen V è determinato a trovare il miglior modo per rispettare la sua memoria.

Non faremo un recasting del personaggio, perché nessuno può rimpiazzare Chance. Invece, ci siamo presi del tempo per ripensare e riorganizzare le storie della seconda stagione in vista delle riprese che inizieranno a maggio.

Renderemo omaggio a Chance e al suo lascito in questa stagione.