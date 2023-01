Gen V: già si lavora alla seconda stagione dello spin-off di The Boys!

La prima stagione di Gen V non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Prime Video sta già iniziando a sviluppare la seconda stagione, certa di dare il via libera ai nuovi episodi quanto prima.

Deadline rivela oggi che nonostante sia ancora presto per un rinnovo ufficiale, lo streamer è contento di come sta venendo la prima stagione, e così ha già dato l’OK a mettere insieme una writers room per sviluppare le sceneggiature dell’eventuale seconda stagione. A guidare questo team il Michele Fazekas, che in caso di rinnovo sarebbe l’unico showrunner della serie. Nella prima stagione, il ruolo di showrunner era stato condiviso da Fazekas assieme a Tara Butters, che invece ora lascerà la serie per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. Una separazione “amichevole”, tanto che Butters è pronta a tornare a scrivere e produrre la serie in futuro.

Fazekas e Butters, lo ricordiamo, lavorano insieme da tutta la loro carriera: in 25 anni hanno lavorato a Law & Order: SVU, Reaper, Emergence, Kevin (Probably) Saves the World, Marvel’s Agent Carter e Resurrection.

GUARDA – Il trailer

Lo spinoff viene descritto come una serie irriverente, vietata ai minori e che esplora le vite dei Supes in piena crisi ormonale e competitivi mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Oltre a Charlie Broadway e Chance Perdomo, “Gen V” vede protagonisti Jaz Sinclair, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.