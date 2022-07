Nonostante la HBO abbia cancellato Gentleman Jack dopo due stagioni, la creatrice della serie Sally Wainwright non ha perso le speranze per una terza stagione.

In un’intervista con RadioTimes.com, l’autrice ha sottolineato come la decisione di fermare la serie sia stata imposta dalla HBO, mentre a suo avviso il co-produttore BBC vorrebbe sicuramente continuare l’esperienza, a patto di trovare un partner, possibilmente uno streamer:

La notizia è stata tremenda per tutti noi. In realtà è stata una specie di sorpresa, perché stava andando molto bene, in particolare nel Regno Unito. Eravamo pronti a continuare, e la BBC continuerebbe tranquillamente.

LEGGI – Gentleman Jack: il teaser trailer della stagione 2 svela i nuovi problemi di Anne Lister

Penso che se la HBO fosse stata disponibile, non ci sarebbero stati dubbi. È stata una serie di gran successo in tutte le aree, per loro: ottime recensioni, un pubblico molto rispettabile e soprattutto ha avuto un impatto sulla comunità delle donne lesbiche. Abbiamo la fanbase più straordinaria di tutte.