George Clooney sarà il regista di The Department, una nuova serie di cui Showtime ha ordinato la produzione.

Il progetto si basa sullo show francese The Bureau e sarà prodotto dalla star insieme a Grant Heslov tramite la loro casa di produzione Smokehouse Pictures, in collaborazione con MTV Entertainment Studiose 101 Studios.

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi.

La serie Le Bureau è stata creata da Eric Rochant e ha al centro la vita quotidiana e le missioni degli agenti che fanno parte dei servizi di sicurezza, ovvero il Bureau of Legends, responsabile dell’addestramento e della gestione di agenti sotto copertura. Il gruppo di spie vive a lungo con false identità e devono spesso identificare e ingaggiare nuove fonti per l’intelligence.

The Department si inserirà nella scia di show come Homeland, secondo quanto dichiarato dal presidente di Showtime Chris McCarthy, trasportando gli spettatori nel mondo dello spionaggio globale, all’insegna di intrighi e sotterfugi, con personaggi complicati che lottano contro i propri demoni interiori e pericoli per la nazione e il mondo.

Che ne pensate di George Clooney come regista della serie The Department? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline