Durante una diretta streaming per l’editore Penguin Random House (via Gizmodo), George R. R. Martin ha fornito un aggiornamento su The Winds of Winter, sesto libro della saga letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui è stata tratta la serie Game of Thrones. L’autore ha infatti rivelato di essere a circa il 75% del lavoro. Ecco le sue parole:

È un grande libro, l’ho già detto. È un libro impegnativo. Probabilmente sarà un libro più lungo di tutti i precedenti volumi della serie. Una danza con i draghi e Tempesta di spade sono i due libri più lunghi della serie, entrambi erano circa 1500 pagine di manoscritto. Penso che questo sarà più lungo di quest’ultimo quando l’avrò finito e credo di essere a circa tre quarti del percorso, all’incirca. Ma non è finito al 100%, quindi devo continuare a lavorarci. E naturalmente c’è il problema dei miei amici di Random House, quando consegnerò questo libro gigantesco che sarà grande come un drago… Cercheranno di farmelo tagliare in due? Lo scopriremo, ma prima devo finirlo, devo finire tutto.

Vi ricordiamo che nel frattempo Martin ha svolto il ruolo di co-creatore di House of The Dragon, la serie prequel di Game of Thrones, la cui prima stagione si è conclusa questa settimana. Nel cast dello show, ambientato 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di George R.R. Martin su The Winds of Winter? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

Fonte: Gizmodo