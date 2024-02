George R.R. Martin ha condiviso un nuovo post sul suo blog, intitolato “Giorni Oscuri”, in cui si scaglia contro i comportamenti “tossici” sui social da parte di quelli che definisce “anti-fan”.

Lo scrittore, specificando che il suo stato d’animo è “depresso”, ha scritto:

Mentre riflettevo sull’anno appena trascorso, mi sono reso conto che non avevo alcuna voglia di rivivere qualcosa di simile. Il 2023 è stato un anno da incubo, per il mondo e la nazione, e per me e per il mio mondo, dal punto di vista professionale e personale. Sono davvero felice che sia finito. Sfortunatamente, fino a questo momento, il 2024 sembra persino peggiore.

L’autore di Game of Thrones ha spiegato che trova conforto in varie cose, come i libri, i film, e le serie televisive, aggiungendo:

Anche lì sta crescendo la tossicità. Era divertente parlare dei propri libri e film preferiti, e avere accesi dibattiti con i fan che vedevano le cose in modo diverso… Ma in qualche modo, in questa epoca dei social media, non è più abbastanza dire ‘Non mi piace il libro X o il film Y, ed ecco perché’. Ora i social media sono dominati da anti-fan che preferiscono parlare di ciò che odiano invece di ciò che amano, e sono felici nel ballare sulle tombe di chiunque abbia avuto un film flop.

George, in precedenza, aveva parlato delle reazioni negative al finale di Game of Thrones dichiarando che avevano portato molte persone a sostenere che non avrebbero mai visto House of the Dragon:

Stiamo parlando di un milione di persone? O di 1000 persone? Le persone non hanno niente di meglio da fare rispetto a scrivere su twitter la stessa cosa più e più volte? Non lo so.

Che ne pensate dei commenti di George R.R. Martin sui comportamenti degli anti-fan? Ha ragione il creatore di Game of Thrones?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Not a Blog