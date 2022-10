La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

George R.R. Martin è tornato a parlare di House of the Dragon in un post condiviso sul suo blog, commentando i salti temporali e il numero di episodi che pensa siano necessari per raccontare nel migliore dei modi la storia.

Secondo lo scrittore, infatti, sarebbero necessarie 40 puntate per raccontare la storia della guerra civile dei Targaryen, ovvero la Danza dei Draghi.

La prima stagione della serie è composta da 10 episodi, facendo ipotizzare un totale di quattro stagioni.

Martin ha dichiarato:

Quando ero un ragazzino, le serie avevano 39 episodi a stagione. Quando stavo scrivendo Beauty and the Beast si era scesi a 22. La tv via cavo ha diminuito ancora quel numero. I Soprano ne avevano 13, ma solo alcuni anni dopo Game of Thrones ne aveva 10 (e nemmeno quelli nelle ultime due stagioni). Se House of the Dragon avesse avuto 13 episodi per stagione, forse avremmo potuto mostrare tutte quelle cose che abbiamo tagliato dovendo fare dei salti temporali… Anche se avremmo rischiato che alcuni spettatori si lamentassero del fatto che la serie era troppo ‘lenta’, che ‘niente è accaduto’.

George ha però sottolineato:

Sono elettrizzato che abbiamo comunque 10 ore ogni stagione per raccontare la nostra storia. Gli anelli del Potere ne ha solo 8, come avrete potuto notare, e il mio show Dark Winds per AMC sta realizzando una stagione da sei episodi. Spero che la situazione resterà così. Ci serviranno quatto stagioni da 10 episodi ciascuna per fare giustizia alla Danza dei draghi, dall’inizio alla fine.

Avendo raccontato 20 anni in 10 episodi, House of the Dragon ha dovuto saltare alcuni elementi della storia e lo scrittore ha ammesso che avrebbe voluto più tempo per raccontare la storia di Rhaenyra e Ser Harwin, o del matrimonio di Daemon e Laena.

Lo scrittore ha voluto lodare nuovamente Paddy Considine, interprete di Re Viserys, dopo l’ottavo episodio:

Il personaggio che ha creato per la serie è molto più potente, tragico e ricco di sfumature rispetto alla mia versione di Fire & Blood, al punto da essere tentato di tornare indietro, strappare quei capitoli e riscrivere l’intera storia del suo regno. Paddy merita un Emmy anche solo per questo unico episodio. Se non lo otterrà, non c’è giustizia.

