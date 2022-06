L’universo disi espanderà con unache verrà prodotta da Sony Pictures Animation per Netflix.Nel progetto saranno coinvolti Jason Reitman e Gil Kenan di Ghost Corps, Inc nel ruolo di produttori esecutivi.

Per ora non si conoscono ancora i nomi delle persone scelte come sceneggiatori e Variety ha sottolineato che anche la trama è avvolta dal mistero.

Attualmente la produzione non è stata inoltre confermata e il progetto è nelle prime fasi di sviluppo.

Se la serie verrà realizzata diventerà il terzo progetto per il piccolo schermo della saga dopo The Real Ghostbusters, andato in onda dal 1986 al 1991 per 140 episodi, ed Extreme Ghostbusters che è stato composto da 40 puntate e ha mostrato un nuovo gruppo di personaggi guidati da Egon Spengler.

La saga dedicata alle avventure degli Acchiappafantasmi ha preso il via nel 1984 con il primo film diretto da Ivan Reitman, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis, seguito dal sequel realizzato nel 1989.

Paul Feig aveva diretto nel 2014 un reboot al femminile e nel mese di novembre 2021 è arrivato nelle sale Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman, che ha incassato quasi 200 milioni di dollari.

