CBS ha rinnovato Ghosts, la serie tv con Rose McIver, per una stagione 3, in arrivo prossimamente.

Riguardo al rinnovo, Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato:

In questa stagione, i produttori esecutivi Joe Port, Joe Wiseman e il brillante cast hanno realizzato episodi che hanno superato di gran lunga le nostre aspettative. Dall’apertura del Woodstone B&B agli epici episodi di Halloween e Natale, ci è piaciuto molto conoscere ancora meglio i nostri ‘Fantasmi’. Proprio come i nostri spettatori, li amiamo di più ogni settimana. Mentre la serie continua a conquistare fan in tv e in streaming, siamo entusiasti di rinnovare questa commovente ed esilarante commedia per una terza stagione.

Ghosts ha come protagonisti Rose McIver e Uktarsh Amdukar nel ruolo di Sam e Jay, una coppia di Manhattan che eredita una residenza in campagna senza sapere che è la casa di un gruppo comico di spiriti che sono morti in vari periodi della storia. Tra i fantasmi ci sono il dandy Isaac (Brandon Scott Jones) che ha perso la vita nel 1700, Pete (Richie Moriarty) che è morto negli anni ’80, la cantante che ha vissuto nell’epoca del proibizionismo Alberta (Danielle Pinnock), Trevor (Asher Grodman) che è morto negli anni ’90, Sansappis (Roman Zaragoza), l’hippie degli anni ’60 chiamata Flower (Sheila Carrasco), il vichingo Thorfinn (Devan Chandler Long) e una parente alla lontana di Sam, Hetty (Rebecca Wisocky), che ha vissuto nel 1800 ed era proprietaria della casa.

La serie è ancora inedita nel nostro paese.

Siete contenti per la stagione 3 di Ghosts? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety