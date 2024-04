Nell’ultima puntata di Jim&Sam per SiriusXM, Giancarlo Esposito si è aperto su una faccenda decisamente privata e delicata riguardo al suo vissuto e in particolare di quando, prima del successo di Breaking Bad, attorno al 2008, fosse sull’orlo della disperazione da un punto di vista economico.

In una confessione a cuore aperto, l’attore ha rivelato che la situazione per lui e la sua famiglia era così critica da avergli fatto pensare di mettere in scena un suo omicidio, in modo da fare avere ai figli e alla moglie i soldi dell’assicurazione sulla vita da lui stipulata:

L’unica via di uscita da quella situazione che il mio cervello riusciva a concepire era il bonus dell’assicurazione che avrebbe ricevuto la mia famiglia se mi fossi ucciso. Mia moglie era all’oscuro del motivo del mio interessamento nel campo e nel frattempo io stavo iniziando a pianificare tutto. Se avessi trovato qualcuno disposto a uccidermi, i miei figli avrebbero almeno beneficiato dell’assicurazione e ricevuto dei soldi. Avevo quattro figli a cui badare. Volevo che tutti loro potessero avere una vita. È stato un momento davvero difficile per me. Ho seriamente pensato di farmi in modo che loro potessero sopravvivere. Avevo toccato davvero il fondo. Ero arrivato al limite.

L’intervista completa con Giancarlo Esposito è disponibile qui di seguito su Youtube:

Che ne pensate delle parole di Giancarlo Esposito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.