sarà il protagonista del remake della serie britannica. Il progetto è stato creato da Danny Brocklehurst e Sunu Gonera, mentre Theo Travers è lo showrunner.

La versione originale è stata prodotta da BBC ed era composta da tre episodi con star David Morrissey, tra i protagonisti di Britannia e The Walking Dead.

AMC e AMC+ trasmetterà la versione americana dello show, composta da sei puntate, nel 2023.

Esposito interpreterà un taxista la cui vita viene stravolta quando accetta di fare l’autista di un gangster nato nello Zimbabwe attivo a New Orleans e famoso per aver sfruttato gli immigrati illegali. Il remake americano è stato creato da Brocklehurst, ideatore dell’originale in collaborazione con Jim Poyser e Sunu Gonera, già regista di Snowfall e Class of ’09 che si occuperà del pilot.

Esposito ha dichiarato:

Sono incredibilmente entusiasta, eccitato e ispirato dal poter collaborare con questo network stellare e il team creativo di AMC. Grazie per aver creduto in me: è grandioso poter tornare a casa.

Dan McDermott, presidente di AMC Studios e AMC Networks ha aggiunto:

Giancarlo è un talento unico che è già amato dagli spettatori di AMC grazie alle sue incredibili performance in Breaking Bad e Better Call Saul. Siamo eccitati nel continuare il suo rapporto con AMC e AMC+ in una serie costruita intorno a lui e un personaggio memorabile che accetta quello che pensa sia un lavoro semplice e si ritrova alle prese con un mondo che lo mette alla prova in modi che non avrebbe mai potuto mai immaginare.

Che ne pensate della scelta di Giancarlo Esposito come star del remake di The Driver? Lasciate un commento!

